الطائف 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسعرفت قرية المجاردة في مركز ثقيف بمحافظة ميسان جنوب الطائف بأرض الطبيعة والتاريخ وعلوم الفلك، و أجَادَ أهالي القرية، براعة تعدد الثقافات والمهارات في الزراعة وأنواعها وفي الفلك وأنجمه، وعلى التقويم الثقفي الزراعي بالحساب المجردي، الذي يعد في وقتنا الحالي من أشهر وأقدم التقاويم الزراعية بالمملكة.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" ما اتصفت به قرية المجاردة منذ مئات السنين في جمال منازلها و تاريخها وموروثها، و جدرانها القائمة إلى وقتنا الحالي، وما تمثله المنازل من نمط معماري فريد من نوعه، وسط الطبيعة الساحرة، حيث تعتلي القرية قمم الجبال الخضراء، تتخللها الأودية والشعاب حيث الأراضي الزراعية الشاسعة والأودية الجميلة والشجيرات العطرية مثل البعيثران والشذاب، والريحان، والأشجار المفيدة في تنمية المكان مثل السدر والعفار واللوز والضرم، والفعمة، والشث.وتتميز قرية المجاردة بارتفاع جبالها التي تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 عن سطح البحر، و باختلاف مناخها وتباين درجات الحرارة في قراها وفقا للطبيعة وذلك طوال فصول العام كما تمتاز بتنوع مظاهر الطبيعة، وتحتضن القرية ساحات الملعبة، و التي يتم فيها الاحتفال والاجتماع للمناسبات والرقصات الشعبية لأهل القرية، وتخترق القرية البساتين والأراضي الزراعية الخصبة، التي تحيطها الآبار العربية لدعم وفرة المياه لأهالي القرية ولمزارعهم التي تنوعت ما بين المزارع العثري والمسقوي، و كذلك وفرة الأفلاج والتي تستمد مياهها من مياه الأمطار.ومن المقومات السياحية لقرية المجاردة الأودية وقمم الجبال والكهوف، التي سيجد الزائر فيها متعة نوعية، ووفرة في أشجار العرعر العملاقة الممتدة على مدخل القرية وجبالها ناصعت البياض، و تفوق مجتمع قرية المجاردة من حيث المهارات الزراعية واتساعها في إنتاج الثمار مثل الرمان والتفاح، والبخارى، والبرشومي، والمشمش، والعنب، والخوخ، والحماط، والتوت، و البقوليات بأنواعها، ومنتجات السمن والعسل، حيث تعد قرية المجاردة مجتمعاً حضرياً منذ القدم، واستغلال أهلها لموارد الطبيعة والزراعة، و علم الفلك والأنجم.كما تحتضن القرية مرصدًا فلكيًا، ترتكز أعماله على " صخرة الكحيلة" لتحديد دخول الفصول الزراعية وأوقاتها، بالأنجم الزراعية وهي 15 نجماً ولها منزلتان في السنة الزراعية وهي : الكف، والثريا، والمجيدح، والجوزاء، والمرزم، والذراع، ونجم النثرة، والطرف، والجبهة، والزبرة، والصُرف، والسماك، والسميك، والعقرب، العقيرب.// انتهى //07:42ت م0026