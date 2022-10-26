جيزان 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسوقّعت جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش، مع جمعية الثريا للمكفوفين بمنطقة جازان، اتفاقية شراكة مجتمعية، وذلك في مقر جمعية الثريا في مدينة جيزان .وتهدف الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل وتمكين المكفوفين بمحافظة بيش في مجال بناء الإنسان وسبل تطويره وتمكينه وانتقاله من الرعوية إلى التنموية.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر يحيى المهدلي أن الاتفاقية تأتي ضمن برامج الجمعية لخدمة المجتمع، وسعياً لتوفر راحة المستفيدين والتحول بالعمل من الرعوي الإغاثي إلى التنموي المستدام، من خلال تحويل مستفيدي الجمعيات من أُسر متلقية إلى أُسر متمكنة ذات إنتاج تنموي عبر برنامج تمكين .// انتهى //10:21ت م0034