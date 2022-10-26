الطائف 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسحققت جامعة الطائف مراتب متفوقة في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات لعام 2023م، كما حصلت على المركز "251-300" عالمياً في تخصص علم الحاسب، والمركز "٣٠١-٤٠٠" عالمياً في تخصص الهندسة، والمركز " ٣٠١-٤٠٠ " عالمياً في تخصص علوم الأحياء، والمركز "٣٠١-٤٠٠"عالمياً في تخصص علوم الفيزياء، فيما حافظت تخصصات العلوم الإكلينيكية والصحية على تصنيفها العالمي بالمركز "٦٠١-٨٠٠".وأكدت جامعة الطائف أن تصنيف التايمز العالمي يعتمد على جودة مخرجات الجامعة، والقوة البحثية للتخصصات، والبيئة الأكاديمية، والابتكار، ويعزز التصنيف الجديد من مكانة وسمعة الجامعة محليًا وعالميًا، و يأتي حصول الجامعة على مراتب متفوقة في التصنيف نتيجة التطوير الدائم والمستمر للقطاع التعليمي في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومتابعة وتوجيه معالي وزير التعليم التي تؤكد تسخير كافة الإمكانات للنهوض بالتعليم والارتقاء بمخرجاته بوصفه ركيزة رئيسة مهمة نحو صناعة مستقبل مشرق يُساهم فيه أبناء وبنات الوطن، لبناء لبناته والوصول به نحو آفاق التقدّم والازدهار في مختلف المعارف والعلوم.// انتهى //10:24ت م0035