جيزان 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسبدأت أكاديمية غرفة جازان للتدريب بالتعاون مع أكاديمية سيسكو الدولية اليوم، تسجيل الراغبين في الالتحاق في الدبلومات المهنية المعتمدة، وذلك من خلال الرابط https://forms.gle/FWRngTQaeSgKBDeCA.وبينت غرفة جازان أن الدبلومات التدريبية التي ستنفذ "عن بعد" اعتباراً من 5 / 5 / 1444هـ، وتستمر مدة شهرين بواقع 170 ساعة تدريبية تشمل: (الأمن السيبراني، وتقنية الحاسـب الآلي، وإدخال بيانات ومعالجة النصوص).وأشارت إلى أن هذه الدبلومات تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.// انتهى //10:31ت م0036