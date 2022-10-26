الخرطوم 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على بيان قوات الشرطة أمس، الذي ذكرت فيه أنها واجهت خلال تظاهرات الأمس، قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة، تتبنى العنف والتخريب ويحملون أدوات كسر وقطع وتتبعهم دراجات نارية مجهولة.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى إطلاق مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور دعوتها للجيش للتنازل عن السلطة لحكومة مدنية، وقالت إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على استعداد لتوسيع هذا الدعم عندما يتم استعادة حكومة ذات مصداقية بقيادة مدنية.وأبرزت تأكيد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السودانية أحلام مدني مهدي بضرورة المزاوجة بين رؤوس الأموال والخبرات العربية والموارد السودانية لتنمية المصالح الاستثمارية المشتركة بين السودان ومحيطه العربي وفق مبادئ تبادل المنافع.وأشارت إلى استقبال لجنة أمن ولاية غرب كردفان أمس، قوات درع السلام التابعة لقيادة الدعم السريع؛ للمساهمة في وقف الاقتتال القبلي ومحاربة الظواهر السالبة و المتفلتين وتأمين موسم الحصاد.ونشرت صحف الخرطوم إعلان موريتانيا سحب مرشحها لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لصالح مرشح جمهورية السودان، المدير العام الحالي للمنظمة إبراهيم آدم أحمد الدخيري.// انتهى //10:45ت م0038