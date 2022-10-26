طوكيو 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم, لكن المكاسب كانت محدودة وسط تراجع في العقود الأمريكية الآجلة ومع حذر المستثمرين المحليين من نتائج أعمال ضعيفة على غير المتوقع من شركات تكنولوجيا عملاقة.وارتفع المؤشر (نيكي) بمقدار 181.56 نقطة, مانسبته 0.67 % , وسجل ليصل عند مستوى 27432 نقطة. وتراجع قليلا خلال الجلسة وأنهى اليوم على 27432 نقطة, فيما ارتفع المؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا 0.58 % , مايعادل 11.07 نقطة, لينهي تداولاته عند مستوى 1,918.21 نقطة.// انتهى //10:55ت م0040