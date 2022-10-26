سكاكا 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الهيئة، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة زيدي الرويلي.وقدم معاليه إيجازاً عن أعمال الهيئة، مثمناً ما يلقاه الفرع في المنطقة من دعم واهتمام من سموه والتفاعل والتعاون من الإدارات التي تتم زيارتها.وأكد الأمير فيصل بن نواف أهمية دور هيئة حقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني وكرامة الإنسان في حياته ومجتمعه ومايضمنه الدين الحنيف، منوهاً بجهود الهيئة ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق أنظمة الدولة التي تكفل حقوق الجميع وتحرص على صونها وحمايتها، في ظل ما تجده الهيئة من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة.// انتهى //11:03ت م0043