طريف 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً في بلدية محافظة طريف، عدداً من الفرص الاستثمارية من خلال منصة "فرص".وأوضحت بلدية محافظة طريف أنَّ المواقعَ الاستثماريةَ تشمل إنشاء وتشغيل وترميم وصيانة (7) مواقع شاليهات على الطريق الدولي طريف - عرعر، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة موقعين استراحات غرب مخطط المقاهي، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة مقهى جنوب مخطط المعارض، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة (3) مواقع مستودعات غرب مخطط المعارض.ودعت البلدية, المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //11:08ت م0044