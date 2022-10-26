الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بدولة رئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر، ومعالي وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي فيلّه سكيناري، ومعالي وزير التنمية والاستثمار اليوناني أدونيس جورجياذيس، ومعالي وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، على ضوء أعمال اليوم الأول لمبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها السادسة التي تنعقد في الرياض خلال الفترة من 25 - 27 أكتوبر 2022م.وبحث خلال اللقاءات بمشاركة معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، سبل تطوير العلاقات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.كما التقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، برئيس مجلس إدارة مجموعة بلاكستون ستيفن شوارزمان، ورئيس مجموعة ستاندرد شارترد بيل وينتر، ونائب رئيس شركة أمازون الشرق الأوسط ورونالدو مشحور، والرئيس التنفيذى لشركة بيبسيكو بأفريقيا والشرق الأوسط يوجين ويليمسن؛ لمناقشة تعزيز الابتكار وتطوير التقنيات والصناعات واستثمار الفرص الواعدة في رؤية 2030.وشملت لقاءات القصبي مجالات تطوير الأعمال والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا مع كل من: رئيس شركة كوني انتي هيرلين، ورئيس شركة انترتينمنت ميديا فينشر سانفورد كليمان، ورئيس شركة ستاندرد اندستريال ودافيد ميلستون، ورئيس القسم الدولي بشركة BNY هاني قبلاوي.// انتهى //11:10ت م0046