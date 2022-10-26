نجران 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسنظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً بإدارة الصحة المدرسية، بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى السرطان بالمنطقة اليوم، ملتقى وفعالية توعوية بـ "سرطان الثدي" تحت شعار "رايتك وردية"، تزامناً مع الشهر العالمي لسرطان الثدي بعنوان "رايتك وردية"، بحضور مدير تعليم المنطقة فهد بن صالح عقالا، وذلك على مسرح إدارة التعليم بالمنطقة.وتناول الملتقى عدّة محاور أبرزها: التوعية بسرطان الثدي وماهيته وأعراضه وطرق الفحص الذاتي وتشخيصه والتعريف بجهاز الماموجرام في الكشف المبكر عن المرض ودوره في مكافحته والحيلولة دون تفشيه، إضافة إلى الاستفادة من البرامج والفعاليات المقدمة في هذا الشأن، ودور المعلومات والإرشادات الطبية في تعزيز الصحة، ورفع نسبة الوعي المجتمعي.// انتهى //11:19ت م0047