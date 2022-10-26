سكاكا 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واساعتمد المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي توقيت الدوام الشتوي لمدارس المنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط، أن توقيت الدوام الشتوي سيطبق بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 5 / 4 / 1444هـ, على أن يكون الاصطفاف الصباحي الساعة 7:45 صباحاً في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 8 صباحاً.// انتهى //11:19ت م0048