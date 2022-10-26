بغداد 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني طلبا رسميا، إلى مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومته، غداً الخميس.وبحسب وكالة الأنباء العراقية، طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بوثيقة رسمية, تحديد يوم غد موعدًا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.وأمام رئيس الوزراء العراقي المكلف نحو 17 يوما متبقية لتشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية (30 يوما من لحظة التكليف).وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد كلف في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، عقب تصويت مجلس النواب عليه رئيسا للجمهورية، محمد شياع السوداني مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.// انتهى //13:18ت م0091