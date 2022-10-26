الجزائر 01 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 26 أكتوبر 2022م واسالتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، بمدينة ليوبليانا، برئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب.وجرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الجزائرية بحث سبل تعميق التشاور السياسي بين البلدين حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، وخاصة ما يتعلق بترقية وتطوير فرص التبادل التجاري والاستثمار المباشر.// انتهى //13:19ت م0092