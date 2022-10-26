الرباط 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واستمكن الأمن المغربي ،صباح اليوم، من توقيف خمسة أشخاص موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية لها علاقة بمشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصره أمنية باشرت إجراءات التوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها في كل 5 مدن مغربية، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح حيوية بالمغرب باستخدام متفجرات، واستهداف عناصر ومؤسسات أمنية.وأضاف البيان أنه تم حجز أسلحة مختلفة الأنواع وكمية من الذخيرة، فيما البحث جار عن الارتباطات المحتملة التي تجمع هؤلاء الموقوفين بالتنظيمات الإرهابية خارج البلاد.// انتهى //13:20ت م0094