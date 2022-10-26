الكويت 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 92ر7240 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 %.وتم تداول 4ر145 مليون سهم عبر 10205 صفقات نقدية بقيمة 7ر53 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 2ر66 نقطة ليبلغ مستوى 09ر5436 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2ر1 % من خلال تداول 17ر62 مليون سهم عبر 3300 صفقة نقدية بقيمة 9ر7 ملايين دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 35ر0 نقطة ليبلغ مستوى 55ر8102 نقطة من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 6905 صفقات بقيمة 7ر45 مليون دينار .في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر57 نقطة ليبلغ مستوى 10ر5607 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 04ر1 % من خلال تداول 6ر51 مليون سهم عبر 2305 صفقات نقدية بقيمة 8ر6 ملايين دينار .// انتهى //13:22ت م0095