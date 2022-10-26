المدينة المنورة 01 ربيع الثاني ١٤٤٤هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسزار دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، المسجد النبوي الشريف اليوم، وحيث أدّى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهم - .كان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور أحمد بن محمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برِّي وعدد من المسؤولين.// انتهى //13:23ت م0096