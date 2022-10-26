تبوك 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم, ورشة عمل بعنوان "الالتزامات الواجبة على جميع مستفدي منصة سابر للحصول على الشهادات"، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.وتضمنت الورشة التعريف بمنصة سابر الإلكترونية التي تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونياً بكل سهولة ويسر.// انتهى //13:23ت م0097