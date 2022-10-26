نجران 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم, قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بالمنطقة اللواء الركن محمد بن محسن السبيعي.وقدم اللواء السبيعي لسموه إيجازاً عن تشكيلات القوات المرابطة وما تقدمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية.ونوّه الأمير تركي بن هذلول بالدعم الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من القيادة الحكيمة، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها سمو وزير الحرس الوطني في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني.// انتهى //13:25ت م0098