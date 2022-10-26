الدمام 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأطلق محافظ الخبر سليمان الثنيان اليوم فعاليات حملة "عليكم بسنتي" التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور رئيس الفرع أحمد كريري، وذلك في مقر المحافظة.وتهدف الحملة إلى تعزيز السنة النبوية المطهرة في نفوس المجتمع، وإيضاح سُبُل التمسك والاعتصام بها، وإظهار جهود المملكة في التمسك بالسنة, حيث تأتي ضمن خطط وبرامج الهيئة التوعوية.// انتهى //13:34ت م0100