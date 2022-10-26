الدمام 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسعقدت أمانة منطقة الشرقية، اجتماعاً لمناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها لجنة النظر في التظلمات والشكاوى الناشئة عن نظام إجراءات التراخيص البلدية، مع وفد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن الشهيل، ومدير عام الإدارة العامة للامتثال مدير عام صحة البيئة عبد العزيز الشمري، وأعضاء اللجنة، وذلك في مقر الأمانة.وناقش الاجتماع أهم المقترحات والحلول والتحديات والمعوقات التي تواجه أعضاء اللجنة، وكيفية التعامل مع تحديثات المنصة والتحديات المستمرة حول سير عملها، وعرض أهم الحالات التي تعالجها ومساراتها، والتعرف على المهام الإلكترونية وإجراءات الأتمتة مع المستفيد وآليات التعامل مع الشكاوى والمخالفات والغرامات حسب اللوائح وطبيعة عمل المنشآت بكافة تخصصاتها، والتطرق للجوانب التشريعية والفنية وآليات رفع الشكاوى.وأوضح رئيس اللجنة الدكتور الشهيل، أن هذه السلسلة من الاجتماعات تأتي لمناقشة أبرز أعمال اللجنة فيما يتعلق بالتراخيص البلدية، وأعمال منصة "ممتثل"، ومستجدات مهامها واللائحة المعمول بها، وعرض أعمالها ومراجعة نصوص أنظمتها، إضافة إلى آلية التعامل معها والوقوف على الاختصاصات المعنية بالشكاوى الكبرى المتعلقة بمزودي الخدمات التي يتم استقبالها من البلديات والوكالات.ويسعى الاجتماع للوصول إلى إجراءات موحدة ضمن منصة واحدة تشمل عدة مسارات تعمل على إجراءات تشريعية وفنية لتسهيل أعمال ومهام هذه اللجان، فيما يتعلق بنظام التراخيص والنظر في الشكاوى والتظلمات وتطوير آليات التعامل معها والبت فيها ضمن مدة زمنية سريعة، والتعرف على سير العمل المستمر في التحديثات.// انتهى //13:35ت م0101