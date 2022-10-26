نجران 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، حملات ميدانية على المجمعات التجارية المغلقة بنجران، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.وشملت الحملات زيارة 182 محلاً داخل المجمعات التجارية، حيث بلغت نسبة التوطين في السوق 99%.وتواصل اللجنة حملاتها الميدانية على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف، داعيةً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.// انتهى //13:42ت م0104