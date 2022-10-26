الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسنفذت المؤسسة لعامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 220 برنامجًا تدريبيًا بالنظام الثلثي في أكثر من 285 منشأة في كافة مناطق المملكة شملت برامج البكالوريوس والدبلوم والبرامج القصيرة، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتحويل جميع برامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية إلى النظام الجديد.وأوضح مدير عام المناهج في المؤسسة عبدالله الدخيل أنه تم وضع خطة عمل لتحويل مناهج المؤسسة على عدة مراحل, بدأت بتشكيل لجنة رئيسية لحصر أبرز التحديات وتحديد الخيارات المتاحة لتحويل البرامج, وصولاً إلى مشاركة الأطر التدريبية للنظام الثلثي مع جميع أقسام المنشآت التدريبية لتخريج المتدربين والمتدربات في مدة زمنية أقل.يذكر أن المؤسسة تهدف إلى تطوير التدريب لرفع جودة المخرجات وفق ما يتطلبه سوق العمل، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرب للتحصيل العلمي والمهاري، والاستفادة المثلى من المنشآت التدريبية والتجهيزات والموارد البشرية العاملة في قطاعات التدريب بالمؤسسة.// انتهى //14:58ت م0144