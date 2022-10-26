حائل 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسينطلق غداً مهرجان تمور الفنخاء 2022م بمدينة الكهفة شرق منطقة حائل ١٦٠ كم ، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك على مدى ١٠ أيام في قصر الريان للاحتفالات ، بمشاركة عدداً من منتجي التمور والأسر المنتجة والصناعات التحويلية والنحالين .وأوضح مدير الفرع فهد الحسني أن المهرجان الذي ينطلق برعاية سمو أمير منطقة حائل ، بهدف زيادة فرص استثمار المزارعين في مدينة الكهفة لمنتجات التمور، وجذب المزيد من القوة الشرائية للمهرجان وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور ودعم المزارعين والباحثين عن العمل وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن المنطقة تضم ما يقارب مليوني نخلة منتجة متنوعة الأصناف .// انتهـى /14:58ت م0145