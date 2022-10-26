الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسرأس معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التوجيهية لمنظم المياه المهندس منصور بن هلال المشيطي، بالرياض اليوم الاجتماع الرابع عشر للجنة التوجيهية للمنظم.وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى مناقشة أعمال اللجان والمؤشرات والإحصاءات، واتخذت اللجنة مجموعة من القرارات والتوصيات للإسهام في مواصلة تطوير أعمال قطاع المياه.كما استعرض وكيل الوزارة للشؤون التنظيمية المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمنظم المياه الدكتور فهد بن سعد ابومعطي خلال الاجتماع إكمال المنظم للركائز التنظيمية والمؤسسيّة، وإنجازات المنظم في الفترة الماضية وما يجري العمل عليه، والأهداف والخطط المستقبلية.// انتهى //14:58ت م0146