الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم ، عن فتح باب الترشح لـ"جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي" في دورتها الرابعة 2022م، سعيا منها إلى تعزيز روح المنافسة في العمل التطوعي الصحي، وذلك برعاية من مجلس الضمان الصحي.وتهدف الجائزة إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية، ونشر وتعزيـز ثقافـة التطوع الصحي، و إبراز الجهود التطوعية المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، وكذلك تسليط الضـوء على خدمات المتطوعيـن المشارِكة في تحسين الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين جـودة الأعمـال الصحيـة التطوعيـة.و تستهدف الجائزة فئتين، الأولى: الأفراد، ممثلين بالممارسين الصحيين، والمتطوعين والمتطوعات في المجال الصحي عموما، والثانية: المنظمات، ممثلين بالمنظمات الصحية، والقطاع غير الربحي، والشركات والمؤسسات الخاصة، والفرق التطوعية الرسمية؛ وذلك في جميع مناطق المملكة.وتشمل جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي، 3 مجالات رئيسية، هي: المبادرة المتميزة، والأفكار الإبداعية، وجائزة وزارة الصحة التقديرية، موزعة على 3 نطاقات تكريمية، هي: الخدمة العلاجية، التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع، بالإضافة إلى الخدماتالمساندة للمجال الصحي.ويمُكن للراغبين بالمشاركة ، الدخول عل الموقع الإلكتروني للجائزة من 26 أكتوبر، وتعبئة استمارة الترشح إلكترونيا، وإرفاق الوثائق المطلوبة ، في موعد أقصاه 16 نوفمبر، وستُعلن أسماء الفائزين في حفل الجائزة برعاية معالي وزير الصحة في 4 ديسمبر المقبل، تزامنا مع قرب اليوم العالمي للتطوع.الجدير بالذكر أن أمانة الجائزة اعتمدت عددًا من المعايير المهنية للجائزة، المبنية على المقارنة بين تجارب الجوائز العالمية والمحلية، أبرزها: المنهجية، التقويم والتحسين، الإبداع والابتكار، ملاءمة الأفكار، بالإضافة إلى البُعد التحفيزي.وتأتي هذه الدورة من الجائزة، استمرارًا لمبادرات (الصحة) في تكريم الجهود الإبداعية في العمل التطوعي، وتحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.// انتهى //14:58ت م0147