المدينة المنورة ١ ربيع الثاني ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢م واسغادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف والوفد المرافق له , اليوم , المدينة المنورة وذلك في ختام زيارته للمملكة .وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .// انتهى //14:59ت م0148