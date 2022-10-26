المدينة المنورة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسالتقى مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد الزهراني في مقر فرع الهيئة اليوم، بقائد قوات أمن الطرق بالمنطقة العقيد سلمان العنزي .وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب على أهم الحالات الإسعافية، وتقديم الخدمات على الطرق السريعة، وتنسيق العمل على تقديم خدمة الإسعاف الجوي، ودورها في سرعة الاستجابة لإنقاذ حياة المصابين، لاسيما في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية لتقديم الرعاية الطبية للحالات الحرجة، وفي المواقع التي يصعب وصول سيارات الإسعاف إليها، فيما يخدم منطقة المدينة المنورة، ويرتقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة .واطلع قائد قوات أمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة على منظومة العمل بغرفة القيادة والتحكم بفرع الهيئة وتقنيات المتابعة للبلاغات الإسعافية، وأحدث الأنظمة في استقبال البلاغات كتطبيق "أسعفني" وآلية عمل "الترحيل الطبي" ومؤشرات تقييم الخدمات الإسعافية المقدمة، وبرنامج "المسعف الإلكتروني" وبرنامج "المستجيب الأول" وطرق التعامل مع الحوادث بأنواعها .// انتهى //15:03ت م0149