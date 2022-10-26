إسلام آباد 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واستسلمت باكستان اليوم قرضاً بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الآسيوي الذي وافق مؤخراً على تخصيص هذا المبلغ لدعم الاقتصاد الباكستاني وإعادة تأهيل المتضررين في أعقاب الفيضانات الكارثية التي شهدتها باكستان مؤخراً.وأفاد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، أن بنك التنمية الآسيوي كان قد وافق الأسبوع الماضي على هذا القرض بناء على طلب الحكومة الباكستانية لمساعدتها في مواجهة مخاطر التخلف عن السداد بعد الفيضانات المدمرة التي شلت الدولة التي تعاني بالفعل من أزمة مالية.// انتهى //15:16ت م0151