الدوحة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضًا بمقدار 203.39 نقاط، أي ما نسبته 1.64%، ليصل إلى 12 ألفًا و207.61 نقاط.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 211 مليونًا و786 ألفًا و747 سهمًا، بقيمة 670 مليونًا و715 ألفًا و455.845 ريالًا، نتيجة تنفيذ 21476 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:17ت م0152