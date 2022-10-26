الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسشارك الإنتربول السعودي في اجتماع الجمعية العمومية الـ(90) لمنظمة الإنتربول الدولية الذي عُقد في جمهورية الهند (نيودلهي) خلال الفترة 18 -21 أكتوبر 2022م، حيث رأس وفد المملكة مدير عام الشرطة الدولية (الإنتربول السعودي) العقيد/ عبدالملك آل صقيه.وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات الميدانية والتقرير السنوي لاتجاهات الجريمة لعام 2022م، وجلسات نقاش حول سبل تعزيز التعاون بين الدول لمحاربة الجرائم المالية وجرائم الفساد والطرق الجديدة للتصدي للجرائم والإرهاب، والمستجدات في مجال الجرائم السيبيرية، إضافة إلى التأكيد على استمرار دعم جهود الدول الأعضاء للكشف والتحقيق في جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت.// انتهى //15:21ت م0153