الرياض 1 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 26 أكتوبر 2022م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كوستاريكا غير المقيم لدى المملكة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:23ت م0154