المنامة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,859.54 نقطة، بانخفاض وقدره 1.53 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 655.35 نقطة بارتفاع قدره 1.55، نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و385 ألفًا و985 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 291 ألفًا و63 دينارًا بحرينيًا نفذت في 49 صفقة.// انتهى //16:29ت م0170