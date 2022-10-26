الرياض 01 ربيع الآخر1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اليوم، نائب الرئيس الإقليمي لشركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي لسوق دوت كوم رونالدو مشحور وفريق عمل الشركة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد في الرياض خلال الفترة من 25 - 27 أكتوبر 2022م.ونوقشت خلال اللقاء التحديات وبُحثت الفرص وأوجه التعاون بين الجهتين في المجالات التي تشرف عليها "الهيئة"، كما استعرضت الشركة أعمالها وخططها الاستثمارية المستقبلية، وقدمت نبذة عن تجربتها في تطوير العمليات واللوجستيات والذكاء الاصطناعي.// انتهى //16:29ت م0171