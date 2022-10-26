الرباط 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط أمس، بوفد من مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المقوشي، نائب المدير العام للمؤسسة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.واستعرض الدكتور المالك خلال اللقاء أبرز محاور رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الرامية إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لفائدة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، وحرصها على التعاون مع الجميع وانفتاحها على تنفيذ البرامج والمشاريع المبتكرة.// انتهى //16:30ت م0172