الباحة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسافتتح وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري اليوم, معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023", بمنطقة الباحة ومحافظة المخواة، الذي يتضمن عرض 60 مشروعاً نوعياً قدمه طلاب وطالبات المنطقة، ويستمر على مدى يومين، حيث يمثل أحد مشاريع الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة).وعبر الشهري عن سعادته بمستوى الابتكارات العلمية والبحوث المقدمة للطلاب المشاركين، متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، مؤكداً حرص سمو أمير الباحة على تسخير الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين والموهوبات.من جانبه نوّه المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني على حرص القيادة الرشيدة على مسيرة التعليم واهتمامها بفئة الموهوبين والمبدعين، لما يمثلونه من عقول واعدة لبناء حضارة الوطن، موضحاً أن الأولمبياد يهدف إلى رعاية مواهب الطلاب والطالبات، وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي، وإبراز إبداعاتهم في المجالات العلمية والتقنية المحلية والدولية.// انتهى //17:45ت م0184