الرباط 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واستمكن الأمن المغربي بإقليم الناضور شمال البلاد اليوم، من تفكيك شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تتكون من 23 شخصًا، من بينهم مواطنون مغاربة وأربعة أشخاص ينحدرون من دول أفريقيا.وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش مكنت من حجز 8 قوارب مطاطية، و128 محركاً بحرياً، ومجموعة من معدات الملاحة البحرية، وحاويات للبنزين، و10 سيارات تحمل لوحات ترقيم مزورة يشتبه بتسخيرها في هذه الأنشطة الإجرامية.// انتهى //18:16ت م0192