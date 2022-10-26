الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسدشّن سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للهجن هوية الاتحاد الجديدة وحساب الاتحاد العربي للهجن على منصة تويتر @ACRFederation.وجاءت هوية الاتحاد العربي للهجن لتسلط الضوء على كلمة هجن، بطريقة بسيطة وسهلة وجذابة بالوقت ذاته، وبلون يدل على الحيوية لنقل وعكس تميُّز الاتحاد وتفكيره التقدّمي، حيث إن هذا الارتباط لافت للنظر ويعلق بسهولة في أذهان الناس، كما أن الشعار واضح ويشير بشكل مباشر إلى أهداف الاتحاد.يذكر أن الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للهجن قد زكّت مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة سموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حتى نهاية عام 2024م، وذلك خلال الاجتماع الذي أُقيم على هامش منافسات مهرجان وليِّ العهدِ للهجن بالطائف 2022.وضمَّت عضوية مجلس الإدارة كلاً من علي محمد المري من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي بصفته نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، ورئيس الاتحاد السوداني للهجن سعد عثمان العمدة بصفته نائبًا للرئيس عن قارة أفريقيا، وعيد حمدان حسن رئيس الاتحاد المصري للهجن، وعلي محمد بخيت العقيلات من لجنة رياضة الهجن الأردنية، فيما عين مجلس الإدارة المهندس محمود سليمان البلوي المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن أميناً عاماً للاتحاد العربي للهجن.// انتهى //18:16ت م0193