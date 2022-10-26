حائل 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بوضع حجر الأساس لمشروع مبادرة شركة عبدالمحسن التميمي لمشروع إكرام الموتى المتضمنة بناء مقبرة وجامع ومغسلة بمساحة مليون متر مربع وبتكلفة تتجاوز 35 مليون ريال ليكون وقفاً مدى الحياة، وينفذ بإشراف أمانة المنطقة.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي , بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ , حيث قدم الزايدي عرضاً مرئياً عن جهود أمانة المنطقة لمعالجة التشوه البصري عبر بلديات منطقة حائل بهدف تعزيز الجاذبية البصرية بالمدينة ونجاح برنامج الـ90 يوماً لإعداد خطة المعالجة، حيث تبلغ المناطق ذات الأولوية 122 موقعاً وإجمالي مساحتها 93 كلومتراً مربعاً.وثمن سموه جهود أمانة المنطقة وخطتها الشاملة لمعالجة التشوه البصري التي تتنوع ما بين المباني والطرق والمرافق الخدمية واللوحات الإرشادية ومخلفات البناء والفراغات البلدية والحدائق العامة.يذكر أن الأمانة انتهجت أسلوب عمل حُدِّد من خلاله 4 عناصر للتشوه البصري لمعالجتها والعمل عليها خلال المرحلة الأولى، وتستهدف معالجة واجهات المباني التجارية واللوحات التجارية أو الإعلانية واعتماد المناطق ذات الأولوية بالمعالجة عبر أداة تحديد مخاطر التشوه البصري باستخدام تقنيات حديثة.// انتهى //18:32ت م0194