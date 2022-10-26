الرياض 1 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 26 أكتوبر 2022م واسصرَّحَ مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - بالعفو وإطلاق سراح ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف، ويأتي ذلك استجابةً لطلب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالعفو عنهم.// انتهى //18:35ت م0196