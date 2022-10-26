عام / مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالعفو وإطلاق سراح ستة باكستانيين إثر اعتدائهم اللفظي المسيء على سيدة من جنسيتهم وذلك استجابة لطلب رئيس الوزراء الباكستاني
الأربعاء 1444/4/1 هـ الموافق 2022/10/26 م واس
الرياض 1 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 26 أكتوبر 2022م واس
صرَّحَ مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - بالعفو وإطلاق سراح ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف، ويأتي ذلك استجابةً لطلب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالعفو عنهم.
// انتهى //
18:35ت م
0196