الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مقر الصندوق بالرياض اليوم ، معالي وزير المياه والهيدروليكا القروية في جمهورية توغو بوليدجا تيم، والوفد المرافق له، بحضور مسؤولين من الجانبين.وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، ومشروعات الصندوق التنموية الجاري تنفيذها في قطاع المياه بجمهورية توغو، كما استعرض الصندوق مع معاليه، البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات التنموية الداعمة لقطاع المياه، وقد تجاوزت مشروعات البرنامج 6300 منشأة مائية، إذ أن جمهورية توغو إحدى الدول المستفيدةمن البرنامج.وعبّر وزير المياه بجمهورية توغو عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم الإنمائي المقدّم في قطاع المياه،مثمنًا جهود الصندوق السعودي للتنمية في مساهمته وتمويله للمشروعات التنموية منذ عقود في الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروعات والبرامج التي قُدمت، تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للسكان في توغو، إذ لها الأثر الإيجابي والملموس على حياة المستفيدين، لتعزيز الأمن المائي والغذائي في البلاد.الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد موّل (6) مشروعات وبرامج إنمائية في جمهورية توغو منذ عام 1980م، بالإضافة إلى (3) منح مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، إذ يبلغ إجمالي القروض والمنح حوالي (60) مليون دولار، في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والتنمية الحضرية والموانئ البحرية إضافة إلى قطاعات أخرى.// انتهى //18:41ت م0197