الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسوقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتفاقية مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) لاستضافة المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ القادم والذي من المقرر انعقاده في نوفمبر 2024م .جاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المؤسسة في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي والذي يعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية بتنظيم من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) .ووقع الاتفاقية من جانب التأمينات الاجتماعية معالي محافظ المؤسسة الأستاذ / محمد بن طلال النحاس ومن جانب الجمعية الأمين العام مارسيلو أبي راميا كايتانو .وتنص الاتفاقية على استضافة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر عام 2024م، كما جاء في الاتفاقية إنشاء إطار للتعاون بين المؤسسة والجمعية لاستضافة المنتدى وتقاسم المسؤوليات وتشكيل اللجان العاملة لإدارة المنتدى، كذلك فتح قناة اتصال بين الجهتين لتبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة والترويج لفعاليات المنتدى .وبعد توقيع الاتفاقية أعرب معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سعادته باتفاقية استضافة المؤسسة لفعاليات هذا المنتدى المهم والحيوي الذي يقام كل ثلاث سنوات، مؤكدا أن هذا المنتدى يمثل أهمية كبرى بين الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لما يقدمه ويبحثه من مستجدات في منظومة الحماية التأمينية، إذ يجتمع نخبة القادة ومختصي منظومة الحماية الاجتماعية في العالم لمناقشة الفرص والمخاطر والتحديات التي تحيط بهذه الأنظمة وسبل مواجهتها والعمل على ديمومتها، وأكد النحاس أن المؤسسة ستسخر كافة الإمكانات لإنجاح هذه الاستضافة، مقدماً شكره لسعادة الأمين العام للجمعية على التعاون البناء والدائم مع المؤسسة .يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعد أحد الأعضاء البارزين في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) والتي تأسست عام 1927م وينتسب لها 322 منظمة عضو من 156 دولة .وتسعى المؤسسة من ذلك لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود فيما يخص أنشطة الحماية التأمينية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والأبحاث التي تقيمها الجمعية حول مختلف قضايا الضمان الاجتماعي، كما نالت المؤسسة التميز والاشادة وفازت خلال حفل الجمعية مطلع هذا العام بـ 26 جائزة ضمن جوائز الممارسات الفضلى تقديراً لجهودها في مجالات التحول الرقمي وخدمة العملاء والحوكمة وإدارة المخاطر وغيرها .// انتهى //18:42ت م0198