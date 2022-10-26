الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأطلقت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام, أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مباني ومرافق مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والبالغ عددها 31 مبنى بإجمالي مساحة 710 آلاف متر مربع، وذلك وفقًا لأفضل المعايير العالمية .وذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد)، أن الشركة قد أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة للمستشفى، حيث طُبِّقت 6 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة, تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، كما تتضمن المعايير تركيب نظام إدارة المبردات، واستبدال بعض وحدات التكييف بأخرى مرشدة لطاقة وذات كفاءة أعلى، مع تركيب محركات ذات تردد متغير عليها (VFDs) .وشملت المعايير استبدال بعض مضخات مياه التبريد وتركيب أجهزة ذات تردد متغير تتحكم بمضخات المياه المبُردة، واستبدال محركات وحدات مناولة الهواء بأخرى مرشدة للطاقة وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد .وستؤهل (ترشيد) أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية والطبية، وتركب حساسات التحكم، بالإضافة إلى تركيب نظام التحكم بالمباني (BMS) في المكاتب والعيادات والمرافق التابعة للمستشفى .تجدر الإشارة إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 52.4 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 41 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ21%, إضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة، فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل أكثر من 17 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 6,100 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 102 ألف شتلة سنويًا .// انتهى //18:59ت م0200