إسلام آباد 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسقضت الشرطة الباكستانية اليوم على عنصرين إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ هجوم انتحاري على رئيس لجنة سلام حكومية في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية امتياز بلوش في تصريح صحفي أن قوات الشرطة تلقت معلومات استخباراتية عن وجود مخطط لتنفيذ هجوم على مكتب رئيس لجنة السلام المحلية "نور عالم محسود"، وتمكنت من رصد انتحاريين كانا يستقلان دراجة نارية وكانا في طريقهما إلى تنفيذ الهجوم الانتحاري، وقُضِيَ عليهما بعد أن تبادلا إطلاق النار مع الشرطة دون الاستسلام.من جهة أخرى، أصيب ستة من رجال الشرطة بجروح متفاوتة إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون على سيارة للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان.من جانب آخر، قتل أحد رجال الشرطة عندما ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على مركز للشرطة في منطقة ديرة مراد جمالي بإقليم بلوشستان.// انتهى //19:22ت م0203