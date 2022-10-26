نجران 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأطلق رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري اليوم، الحملة التوعوية والتثقيفية بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية "سجل وأنقذ حياة " التي تهدف إلى نشر الوعي عن خلايا الدم الجذعية وأهمية التبرع بها وتسجيل الراغبين بالتبرع بها مستقبلاً من منسوبي وطلبة الجامعة والمجتمع المدني، وذلك بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، وتستمر ثلاثة أيام.وأوضح الخضيري أن الحملة بادرة وطنية نوعية تحمل في طياتها هدفاً إنسانياً يكمن في أهمية التبرع بالخلايا الجذعية لإنقاذ حياة الكثير من المرضى، مشيراً إلى أن إقامة هذه الحملة في الجامعة جاءت لتعزيز ثقافة التبرع لدى منسوبي وطلبة الجامعة، وترسيخ أسمى القيم الإنسانية النبيلة.بدوره أوضح المشرف العام على الحملة أستاذ أمراض وأورام الدم المساعد بالجامعة اللدكتور حسن المسعودي، أن الحملة تعنى بتوعية الطلبة ونشر الوعي عن خلايا الدم الجذعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها، إضافةً إلى شرح طرق التبرع بالخلايا الجذعية، وتأسيس قاعدة للراغبين بالانضمام لمشروع السجل السعودي للمتبرعين بخلايا الدم الجذعية، لافتاً النظر إلى أن لها أثرها في زيادة عدد المتبرعين في الحملة، مما ينعكس إيجاباً في زيادة عدد التطابق بين المتبرع والمريض من أهل المنطقة بصفة خاصة، وعلى المستوى المحلي والخارجي كذلك، خاصة المرضى المصابين بأمراض مستعصية كسرطان الدم وأمراض الدم الوراثية والمناعية الذين لم يجدوا مطابقاً لهم من أفراد الأسرة.// انتهى //19:56ت م0208