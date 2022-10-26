الرياض 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واستعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع منتخب ألبانيا إيجابياً بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.وسجل اللاعب صالح الشهري هدف الأخضر من ضربة الجزاء.يُذكر أن المدير الفني إيرڤي رينارد دخل اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى 60 دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية الـ 30 دقيقة الأخيرة من المباراة، وجاءت التشكيلة مختلفة عن التي بدأ بها في المباراة الودية الماضية.وتعد مواجهة الأخضر اليوم أمام منتخب ألبانيا ثاني ودياته في المرحلة الحالية، وتبقى ثلاث مواجهات قادمة أمام منتخبات هندوراس وآيسلندا وبنما.//انتهى//20:08ت م0211