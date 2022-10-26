اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الأربعاء 1444/4/1 هـ الموافق 2022/10/26 م واس
الرباط 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 1.49 %، عند 10.741,26 نقاط.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.7 %؛ ليستقر عند 858,44 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 2.09% مسجلاً 796,6 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 67,19 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 558,45 مليار درهم مغربي.
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20:15ت م
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