الرباط 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 1.49 %، عند 10.741,26 نقاط.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.7 %؛ ليستقر عند 858,44 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 2.09% مسجلاً 796,6 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 67,19 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 558,45 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:15ت م0212