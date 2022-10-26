الرياض01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في مقر الهيئة بالرياض اليوم وفداً من مجموعة تاليس برئاسة رئيس ومدير عام المجموعة باتريس كين.وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشتركة وتبادل الخبرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.وعبّر الوفد عن سعادته بزيارة (سدايا) والاطلاع على أعمالها، منوهاً بما تعمل عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً يجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعاً، من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وتمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تحقيق عمل يواكب التطور والنهضة التي تشهدها المملكة.حضر الاستقبال معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من المسؤولين في (سدايا).// انتهى //20:20ت م0213