رياضي / قطر تلغي شرط إجراء فحص (كوفيد-19) قبل السفر إليها استعداداً للمونديال
الأربعاء 1444/4/1 هـ الموافق 2022/10/26 م واس
الرياض 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واس
أعلنت قطر اليوم أنّها ستلغي شرط حيازة الراغبين في السفر إليها نتيجة سلبية لفحص (كوفيد-19) بدءاً من الأول من نوفمبر، أي قبل 20 يوماً من موعد إنطلاق كأس العالم.
وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان لها: إنّه بدءاً من الثلاثاء المقبل سيُلغى تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" أو اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر إلى قطر.
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20:22ت م
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