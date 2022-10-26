الرياض 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأعلنت قطر اليوم أنّها ستلغي شرط حيازة الراغبين في السفر إليها نتيجة سلبية لفحص (كوفيد-19) بدءاً من الأول من نوفمبر، أي قبل 20 يوماً من موعد إنطلاق كأس العالم.وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان لها: إنّه بدءاً من الثلاثاء المقبل سيُلغى تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" أو اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر إلى قطر.//انتهى//20:22ت م0214