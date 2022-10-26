الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسشاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في حلقة نقاش بعنوان "ريادة الأعمال الشاملة والمستدامة كأداة لاستحداث الوظائف" ضمن أعمال مجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.ومثّل المملكة في الحلقة المشار إليها نائب محافظ "منشآت" لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان، حيث شارك –افتراضياً- بمداخلة استعرض فيها المستهدفات الإستراتيجية للمملكة في إطار رؤية 2030 لتحفيز ريادة الأعمال، لا سيما زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والوصول بها إلى 35% بحلول العام 2030، متناولاً أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة مؤخراً في هذا السياق، والإصلاحات على مستوى الأنظمة واللوائح والسياسات.وشارك في حلقة النقاش العديد من المختصين والباحثين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والمنظمات الدولية؛ لاستعراض التجارب والممارسات الناجحة في مجال ريادة الأعمال، وتبادل الخبرات والمعلومات، ووجهات النظر المختلفة.الجدير بالذكر أن هذه الحلقة تُعد السادسة على التوالي التي ينظّمها مركز أبحاث ريادة الأعمال لمجموعة العشرين منذ إنشائه، وتمت استضافتها من وزارة القوى العاملة الإندونيسية بالتعاون مع المركز، وبرعاية الحكومتين الصينية والإندونيسية، افتراضياً وحضورياً في بكين وجاكرتا.// انتهى //20:22ت م0215