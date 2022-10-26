عواصم 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسعوضت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة اليوم؛ لتصل لأعلى مستوى في خمسة أسابيع، بعدما عزز قرار بنك كندا رفع سعر الفائدة بأقل من المتوقع الآمال في إمكانية أن تخفف البنوك المركزية الرئيسة من توجهاتها بشأن رفع أسعار الفائدة.فقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 بمقدار 0.7 في المئة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر. وقفز المؤشر داكس الألماني 1.1 في المئة، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 في المئة.كما صعد المؤشر الرئيس في بورصة ميلانو الإيطالي 0.5 في المئة.وسجلت المؤشرات الثلاثة أعلى مستوى في ستة أسابيع.وشهدت أسواق الأسهم حول العالم ارتفاعات بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة بأقل من المتوقع.وتتركز الأنظار على اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي غداً الذي بتوقع على نطاق واسع أن يمضي صانعو السياسة فيه قدماً لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى لكبح التضخم.//انتهى//20:23ت م0216